Transportes activa la segunda fase de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao

El Boletín Oficial del Estado publica la aprobación provisional del Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria (VSF) de Bilbao en su segunda fase e iniciar así el proceso de información pública y audiencia de administraciones, hasta el próximo 2 de abril. Se trata de dar continuidad a la Fase I del trazado de la VSF, un nuevo corredor ferroviario en túnel que conecta con el puerto de Bilbao y evitará que los trenes de mercancías circulen por los núcleos urbanos de la margen izquierda del río Nervión.

