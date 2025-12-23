edición general
3 meneos
4 clics
«El transporte es una oportunidad laboral inmediata: hoy mismo hacen falta 600 conductores en Asturias»

«El transporte es una oportunidad laboral inmediata: hoy mismo hacen falta 600 conductores en Asturias»

Javier Cruz, secretario general de ASETRA, la asociación que agrupa a las empresas de transporte, logística, aparcamientos y otras actividades afines en Asturias, tiene un mensaje claro para cualquier persona que aspire a una carrera como conductor o conductora profesional: está en el momento y el lugar adecuado. El transporte necesita y busca profesionales en la comunidad autónoma.

| etiquetas: transporte , asturias , oportunidad laboral , empleo
3 0 0 K 47 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 47 actualidad
ChatGPT #1 ChatGPT
Trabajo hay a patadas, el problema es el sueldo y las condiciones
2 K 36
Dragstat #3 Dragstat
#1 y la vivienda. Tienes que contratar a gente que tenga ya alojamiento en la zona. Sino es bastante más complicado. Hoy en día conseguir un alquiler es difícil.
0 K 20
ChatGPT #4 ChatGPT *
#3 el problema de acceso a la vivienda es consecuencia del salario, si la gente cobrase salarios europeos podríamos pagar precios europeos… compensaría construir, etc…
0 K 11
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Pagad mas y os sobraran conductores.
1 K 28
estemenda #5 estemenda
¿De qué sirve construir casas si no puedes pagarlas? Y subir salarios hará que suban los alquileres. La única solución pasa por cortarle las alas a quienes especulan; lo que no se debe tolerar es que se gane más dinero alquilando dos pisos que trabajando 40 horas al día.
1 K 16
Fran_Ramos #6 Fran_Ramos
Un camionero en España gana un promedio que varía mucho, pero se sitúa entre 1.400€ y 2.500€ mensuales

Es claramente insuficiente para un trabajo que te dejas la vida en el camión...
0 K 6

menéame