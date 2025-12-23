«El transporte es una oportunidad laboral inmediata: hoy mismo hacen falta 600 conductores en Asturias»

Javier Cruz, secretario general de ASETRA, la asociación que agrupa a las empresas de transporte, logística, aparcamientos y otras actividades afines en Asturias, tiene un mensaje claro para cualquier persona que aspire a una carrera como conductor o conductora profesional: está en el momento y el lugar adecuado. El transporte necesita y busca profesionales en la comunidad autónoma.