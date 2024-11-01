Hungría repite como el país más corrupto de UE por cuarto año

Hungría repite, por cuarto año consecutivo, como el país más corrupto de la Unión Europea (UE), según la ONG Transparencia Internacional (TI), que, en su informe de 2025, atribuye el deterioro bajo el Gobierno de Viktor Orbán al bloqueo de reformas anticorrupción. TI subraya que, desde 2012, bajo el Gobierno del ultranacionalista Orbán, el CPI del país centroeuropeo ha disminuido 15 puntos, lo que significa la mayor caída entre los países comunitarios.