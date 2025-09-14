La transición al clic cero por la IA erosiona el modelo de negocio de portales de noticias

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en la que las personas navegan por internet y consumen la información, comiéndole así el negocio a los portales de noticias, que ven disminuir sus visitas a la par que su información es usada como parte de las respuestas de los chatbots y resúmenes de IA. Será más fácil sobrevivir a los medios que publiquen contenido que la IA no puede generar, como periodismo de investigación, piezas de opinión, entrevistas en exclusiva o información local.