La transición al clic cero por la IA erosiona el modelo de negocio de portales de noticias

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en la que las personas navegan por internet y consumen la información, comiéndole así el negocio a los portales de noticias, que ven disminuir sus visitas a la par que su información es usada como parte de las respuestas de los chatbots y resúmenes de IA. Será más fácil sobrevivir a los medios que publiquen contenido que la IA no puede generar, como periodismo de investigación, piezas de opinión, entrevistas en exclusiva o información local.
| etiquetas: ia , click cero , portales de noticias , menéame
Yo reharía tu frase a:
"Informarte con una IA sin pedirle las fuentes es de ser un completo retrasado mental"
CC a
Por lo que casi siempre es más cómodo preguntar a la IA
www.meneame.net/story/okdiario-tuvo-casi-17-millones-visitantes-unicos
Parece que #_5 me tiene ignorado. Seguro prefiere respuestas de las IA
Así que si se van los dos a la mierda, tampoco voy a llorar.
Le dejamos dictar las normas a su gusto y bailamos su música.
En fin...
Tienes el gatillo muy fácil para insultar a los que no son de tu opinión o consideras equivocado