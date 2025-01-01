edición general
9 meneos
18 clics
«Transformen el escepticismo en acción».Mario Draghi

«Transformen el escepticismo en acción».Mario Draghi

Las políticas de Washington empujaron a Europa a un rol "marginal" en las negociaciones con Ucrania y la redujeron a un mero "observador" en Gaza y en Irán, afirmó el ex primer ministro, y paralelamente añadió que "China ha dejado claro que no considera a Europa un socio en igualdad". Estados Unidos, Donald Trump, ha despedazado la ilusión de poder geopolítico de la Unión Europea (UE) y le ha dado "un golpe de realidad brutal".

| etiquetas: escepticismo , acción , ue , mario draghi
8 1 1 K 81 actualidad
1 comentarios
8 1 1 K 81 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
"Un golpe de realidad no".Un golpe de incompetencia, cobardía y sumisión.
Éste Mario enumera las consecuencias no el motivo.
4 K 50

menéame