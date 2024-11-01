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La trama de los coches del depósito de Vilanova, al descubierto: así los revendían policías y funcionarios

La trama de los coches del depósito de Vilanova, al descubierto: así los revendían policías y funcionarios

La operación Gruvila —de la fusión de grúas y Vilanova— de la Guardia Civil ha puesto al descubierto un sistema irregular que, según la investigación, permitía desviar vehículos retirados por la grúa municipal de Vilanova i la Geltrú, en el Garraf (Barcelona), y darles una salida al margen del procedimiento legal, es decir, ser vendidos en el mercado negro.

| etiquetas: reventa , coches , depósito , vilanova , policias , corrupción
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3 comentarios
22 4 0 K 216 Sucesos
sat #1 sat
Caso aislado. Circulen.
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#2 NoMeVeas *
#1 Madre mia, vine a decir lo mismo, pero empieza a ser el pan nuestro de cada dia, tanto, que es insufrible vivir en una sociedad asi.
Es mas probable que te toque un delincuente uniformado de policia que un agente de la seguridad propiamente dicho, estos son purgados por los primeros.
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makinavaja #3 makinavaja
EL número de casos aislados de delincuentes y chanchulleros en las FCSE está desbordando todo.... :-D :-D :-D
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menéame