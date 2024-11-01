edición general
Trailer de Dawn of War 4 TGS 2025

Trailer del juego Dawn of War 4 mostrado en la Tokyo game Show 2025. El lanzamiento del juego se espera para 2026.

Andreham
Después del descalabro que fue el III, uno de los peores lanzamientos y posterior recepción de la historia reciente, este han tenido que mimarlo al máximo.
Magog
#3 Culpa del 2, que les dio por cambiar las mecánicas y eso lo jodió todo, para cuando el 3 ya nadie se fiaba

A mi lo único que me duele es que no voy a poder tener una caja del IV junto a las del 1, 2 y 3
carakola
#3 Es una cosa que no entiendo de ciertas franquicias. El juego original tuvo mucho éxito y de otras entregas esperas lo mismo pero más y mejor. Pues no. para el dos cambiaron mucho el juego, no parecía una segunda parte, además de ser mucho menos espectacular. El 3 fue un desastre total. Dicen que fue por los gráficos. Pero eso da igual si el juego es divertido. Este tenía todavía menos que ver con el original que el 2.
Esperemos que esté bien y se puedan hacer mods como con el 1.
carakola
Me acuerdo de la intro original. Era muy buena: www.youtube.com/watch?v=gBgXH7eyRo4
