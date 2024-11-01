·
7012
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
8151
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
7202
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
5119
clics
Reconocimientos
6072
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
más votadas
406
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
447
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
384
Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas
326
Jaime Palomera, experto inmobiliario: "Esta burbuja no es la de 2008, los ricos compran y los trabajadores pagan más"
438
Multa mínima de 500 euros para el mosso que acusó de agresión a un joven y fue desmentido por un vídeo
Trailer de Dawn of War 4 TGS 2025
Trailer del juego Dawn of War 4 mostrado en la Tokyo game Show 2025. El lanzamiento del juego se espera para 2026.
|
etiquetas
:
dawn of war
,
trailer
,
tokyo game show
3
1
0
K
80
Videojuegos
5 comentarios
#3
Andreham
Después del descalabro que fue el III, uno de los peores lanzamientos y posterior recepción de la historia reciente, este han tenido que mimarlo al máximo.
1
K
28
#4
Magog
#3
Culpa del 2, que les dio por cambiar las mecánicas y eso lo jodió todo, para cuando el 3 ya nadie se fiaba
A mi lo único que me duele es que no voy a poder tener una caja del IV junto a las del 1, 2 y 3
0
K
10
#5
carakola
#3
Es una cosa que no entiendo de ciertas franquicias. El juego original tuvo mucho éxito y de otras entregas esperas lo mismo pero más y mejor. Pues no. para el dos cambiaron mucho el juego, no parecía una segunda parte, además de ser mucho menos espectacular. El 3 fue un desastre total. Dicen que fue por los gráficos. Pero eso da igual si el juego es divertido. Este tenía todavía menos que ver con el original que el 2.
Esperemos que esté bien y se puedan hacer mods como con el 1.
0
K
20
#1
carakola
Me acuerdo de la intro original. Era muy buena:
www.youtube.com/watch?v=gBgXH7eyRo4
0
K
20
#2
carakola
#1
Se me pasó el tiempo de editar. relacionadas:
www.meneame.net/story/dawn-of-war-soulstorm-unification-mod-6-9-ingles
www.meneame.net/story/warhammer-40-000-dawn-of-war-soulstorm-unificati
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
