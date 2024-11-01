·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5150
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
3241
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
2488
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
2681
clics
Un 'gamer' envió una GPU RTX 5090 dañada para que se la reparasen. No esperaba que el fabricante le enviase una factura por 2.900 euros
2220
clics
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante
más votadas
980
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1329
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
488
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
782
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
537
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
13
clics
Tradición y modernidad
La última película de Paul Thomas Anderson anuncia nuevos tiempos, una nueva modernidad. Revitaliza el cine de Hollywood apelando a su vasta herencia.
|
etiquetas
:
cine
,
película
,
paul thomas anderson
1
0
0
K
16
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
16
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Queria escribir una reseña de la peli pero la dejo por aqui.
Son dos películas en una. Una pelicula buena y otra muy mala. Te deja un sabor agridulce por lo que podria haber sido.
La primera parte es fenomenal, critica social pura y dura a las políticas de inmigración de EEUU. Una sátira inteligente tanto de esos grupos paramilitares como de lo que seria una resistencia que parece más adolescente que adulta. Con códigos y buenas intenciones pero torpes y descuidados.
El uso de los nombres es a…
» ver todo el comentario
0
K
19
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Son dos películas en una. Una pelicula buena y otra muy mala. Te deja un sabor agridulce por lo que podria haber sido.
La primera parte es fenomenal, critica social pura y dura a las políticas de inmigración de EEUU. Una sátira inteligente tanto de esos grupos paramilitares como de lo que seria una resistencia que parece más adolescente que adulta. Con códigos y buenas intenciones pero torpes y descuidados.
El uso de los nombres es a… » ver todo el comentario