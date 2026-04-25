El trabajo a turnos incrementa el riesgo para la salud: del insomnio a la diabetes o el cáncer

Cada noche, mientras una mayoría duerme y los que tienen insomnio contemplan el paso de las horas mirando al techo, un tercer grupo está trabajando en la oscuridad. Limpian, vigilan, cuidan, fabrican, operan o conducen. La vida moderna les obliga a desempeñar sus funciones en el período en el que los humanos hemos evolucionado para descansar. Pero ir en contra de la naturaleza pasa factura más pronto que tarde. «El trabajo nocturno habitual produce una desincronización circadiana que afecta prácticamente a todos los sistemas endocrinos.