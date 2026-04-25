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El trabajo a turnos incrementa el riesgo para la salud: del insomnio a la diabetes o el cáncer

El trabajo a turnos incrementa el riesgo para la salud: del insomnio a la diabetes o el cáncer

Cada noche, mientras una mayoría duerme y los que tienen insomnio contemplan el paso de las horas mirando al techo, un tercer grupo está trabajando en la oscuridad. Limpian, vigilan, cuidan, fabrican, operan o conducen. La vida moderna les obliga a desempeñar sus funciones en el período en el que los humanos hemos evolucionado para descansar. Pero ir en contra de la naturaleza pasa factura más pronto que tarde. «El trabajo nocturno habitual produce una desincronización circadiana que afecta prácticamente a todos los sistemas endocrinos.

| etiquetas: salud , trabajo , turnos , insomnio , diabetes
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4 comentarios
12 1 0 K 161 actualidad
Skiner #2 Skiner
El trabajo a turnos es una tortura que te quita las ganas de vivir. :wall:
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Deviance #4 Deviance
#2 Ayer me encontré con aun amigo que le toca un cuarto turno, que es de dos mañanas, dos tardes y dos noches, luego dos dias libres o tres , no me acuerdo.
Para mi, eso sería una putada, el estaba encantado.
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#3 tropezon
Una duda ¿El trabajo nocturno es el trabajo a turnos?

En mi acepción, el trabajo a turnos es el rotativo: una de mañana, otra de tarde, otra de noche.
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Kasterot #1 Kasterot *
El trabajo a turnos está considerado entre los agentes probablemente carcinogenicos hace tiempo (desde el 2007).
Eso sí. Al de RR.HH se la sopla por qué te dira que cuado firmaste ya sabías que era trabajo a turnos y que para eso te pagan.
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menéame