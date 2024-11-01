Trabajo esclavo y vidas rotas: la verdad anegada de los pantanos de Franco

“Aunque durante el franquismo se levantaron centenares de infraestructuras, el dictador se apropió de proyectos ya diseñados y los presentó como logros propios”, explica la profesora de Historia Beatriz García. “Se trataba de pintar a Franco como ”símbolo de modernidad y progreso, reforzando la legitimidad del régimen ante la población y en el imaginario colectivo“, sostiene. Para eso había que ocultar que el Plan General de Pantanos y Riegos databa de 1902 y que su impulso material comenzó a ejecutarse en la II República con Indalecio Prieto