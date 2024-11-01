edición general
¿Trabajan poco los españoles? El 48% supera el umbral de las 40 horas semanales, más que alemanes o franceses

En pleno debate sobre la reducción de la jornada y la implantación del registro horario en nuestro país, la Oficina Europea de Estadísticas ha publicado un análisis que revela que 10,5 millones de ocupados españoles, hasta un 48% del total, rebasa el umbral de las 40 horas semanales, un porcentaje que supera la media de los 27 (46,6%) y de la zona euro (40,9%) y marca una clara distancia con Alemania (37,8% y Francia (26,9%). Pero, sobre todo, supera el porcentaje de aquellos que trabajaron entre 1 y 39 horas, que se quedaron en el 39%.

cocolisto #1 cocolisto
...Y seguro que trabajan de más sin cobrar.
obmultimedia #4 obmultimedia *
#1 obvio  media
#8 intotheflow
#1 En muchos casos los propios compañeros te miran mal si sales a tu hora.
#3 Marisadoro *
Contesta Santi, porfa.
mariKarmo #6 mariKarmo
Y seguro que produciendo menos. Porque trabajar más horas no se traduce en ser más productivo. Seguramente sea al contrario, con tanta asfixia de horario y poco tiempo para tu vida la productividad debe verse muy mermada.
Rudolf_Rocker #2 Rudolf_Rocker *
La misma gilipollez que hay aquí con los que dicen que los rojos no trabajan o que los inmigrantes vienen a cobrar paguitas. Pura basura.
#7 kilometro80
La pregunta debería ser si producen poco
#5 cunaxa
Trabajamos demasiado y cobramos muy poco.

El Economista es un medio de comunicación mediocre, dicho sea de paso.
