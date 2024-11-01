·
Trabajadores tras el fiasco de la reducción de jornada: “Ha sido un bajón, había mucha gente ilusionada"
Varios empleados a los que la ley iba a subir el salario o reducir su jornada explican cómo les iba a afectar la norma, mientras pequeños empresarios argumentan por qué temían sus efectos
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Es lo que pasa cuando votas a la derecha y eres obrero.
4
K
63
#6
pazentrelosmundos
#1
a esos obreros de derechas les gusta el látigo y no tener derechos laborales.
Para muestra, cada vez que sale algo de sindicalismo se ponen mongolos a más no poder.
Les encanta la esclavitud y su "libertad" Son de la nobleza porque pagan un seguro de 50 euros al mes que les cubre... Nada.
Así que supongo que esos estarán encantados.
0
K
18
#3
MiguelDeUnamano
Que se lo agradezcan a sus compañeros votantes de derecha.
0
K
16
#8
ieicaonvas
Espero que los trabajadores de catalunya tomen nota de que esos de junts son su extrema derecha real. Les interesa mas su 3% que cualquier iniciativa social
1
K
13
#5
mr._cortimer
Obreros de derechas = toooooooontos
0
K
10
#7
koe
Eso pasa también por intentar sacar cosas cuando no tienes una mayoría, y cuando la tenías no haberlo hecho.
Se puede leer de muchas formas.
---
Decir que la gente vota mal no es una explicación. Es lo de siempre, echar balones fuera
0
K
10
#2
Kikiru
Ahora lo que habría que hacer es subir la jornada laboral a 40 horas semanales a todos los qué cobran del estado incluido políticos y también que fichen.
0
K
7
#4
intotheflow
Que lo recuerden para las próximas elecciones.
0
K
7
#9
KLKManin
"Habríamos tenido unas horas sin cubrir y no nos podemos permitir contratar otro trabajador. Creo que habríamos aumentado precios”
Y esta es la magia: los políticos pueden decir que con la reducción de jornada no se pueden bajar los salarios, pero si al final me suben los precios es como si me bajarán el sueldo.
No todo es positivo, y deberían estudiar e informar debidamente de todas las consecuencias de tomar estas medidas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
