Trabajadores contra sus derechos: el voto que fortalece a quienes niegan el progreso

PP, VOX y JUNTS rechazan la reducción de la jornada laboral y se alinean con intereses empresariales, mientras millones de trabajadores, víctimas de la desinformación y el discurso identitario, sostienen con su voto políticas que perpetúan la desigualdad.
| etiquetas: reducción de jornada , derechos laborales , explotación , voto
Países con las jornadas laborales más cortas:
Países Bajos: Con un promedio de 29.8 a 32.2 horas semanales, lidera el grupo de países con menos horas de trabajo.
Alemania: La jornada media se sitúa en torno a las 33.5 horas semanales.
Austria: Registra una jornada media de 33.6 a 33.7 horas semanales.
Dinamarca: Tiene una jornada media de aproximadamente 34 horas semanales.
Noruega y Suecia: Ambos países tienen jornadas laborales medias en torno a las 33.7-34.1 horas semanales.
Finlandia: La jornada media se encuentra en 34.8 horas semanales.
Organizarse para acciones comunes de autoayuda, de información, en los barrios, pueblos, centros de trabajo, etc.