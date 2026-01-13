La tortura del ‘deepfake’: cuando la IA se usa para destruir

Un caso de esta misma semana. Una joven de 17 años tiene contacto con un chico, con el que se ha visto físicamente dos veces. Al final, la adolescente decide no querer continuar y él lo acepta bien, de primeras. Pero desde hace un mes empieza a publicar deepfakes sobre ella a través de perfiles falsos. Anuncios de prostituta, que hace películas porno o que es ninfómana. Por hechos como este, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para incluir los deepfakes entre los delitos contra el honor.
| etiquetas: tortura , deepfake , ia , empleo , destrucción , imagen , honor
¿Algún abogado en la sala?