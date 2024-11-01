edición general
Torpezas y malentendidos

Este breve comentario tienen por objeto esbozar la hipótesis de que la relación que existe entre torpezas y malentendidos es una suerte de inclusión: los malentendidos son formas de torpeza en las relaciones humanas en general, que se manifiestan incluso en el malentendido propio o dificultad con la transparencia de los estados mentales en primera persona. La vida es una montaña rusa de torpezas y malentendidos: adquirimos hábitos y al tiempo nos encontramos con desvaríos, insensibilidades y desmañas en la relación con las cosas y las gentes.

etiquetas: torpezas , malentendidos , filosofía
La relación entre torpezas y malentendidos sigue una función lineal cuyo término independiente es el nivel educativo.
