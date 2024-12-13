·
más visitadas
5993
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
4255
clics
Pablo Fernández lo intentó
5467
clics
La viñeta: Nazis
4004
clics
La impresión 3D volumétrica es realmente rápida
4321
clics
Limpiando los canales de Venecia en 1956
más votadas
566
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios
480
Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos
431
Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)
465
Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"
322
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
publicadas
en cola
El Torico ya corre por las calles de Chiva como bálsamo contra la DANA
La cuerda irá por varias calles afectadas por la riada y la Peña Taurina retrasa media hora la carrera de la tarde para paliar la fuerte ola de calor
toros
valencia
dana
actualidad
26 comentarios
Comentarios destacados:
#4
TipejoGuti
Aprovecho la oportunidad para cagarme en la puta estampa de todos los psicópatas, torturadores de animales y demás bazofia.
Si torturar a una cría de vaca te alivia algo, eres un puto enfermo.
#1
NPCmasacrado
Un año más tarde con 230 muertos, cientos de miles de personas afectadas siguen recortando emergencias y poniendo toros
Obviamente el problema soy yo que lo llamo GENOCIDIO.
#2
diablos_maiq
#1
yo lo llamo IDIOCIA
#21
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#2
#8
#10
#15
#11
Es el
PSOE
el que manda en el Ayuntamiento de Chiva, desde la moción de censura del año pasado, parece ser.
El PSPV recupera la alcaldía de Chiva tras casi 20 años con una moción contra PP y Vox
www.levante-emv.com/hoya-de-bunol-valle-de-cofrentes/2024/12/13/pspv-r
#22
diablos_maiq
#21
eso no reduce la idiocia
#24
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#22
No, pero a nivel local, te vas 'al carrer' si cancelas, verbenas, bous al carrer, y demás esperpentos populares
#23
mcfgdbbn3
#21
: Los partidos políticos de los pueblos suelen ir un poco a su aire, en todo caso el PSOE no es un partido antitaurino.
#25
Tunguska08Chelyabinsk13
#23
Si yo lo digo porque el que lo ha enviado ha querido ligarlo a la gestión de la DANA.
#5
Mangione
#10
mcfgdbbn3
¿Para esto querían las donaciones, para luego tener más dinero para toros?
#15
lameiro
*
Asi funciona esto.
#8
Jointhouse_Blues
Pan y circo. Ahora con menos pan. Si permitimos que se salgan con la suya, seremos tan culpables como ellos.
#11
bartolin
Luego que si perro Sánchez traidor.....
#26
Tunguska08Chelyabinsk13
_1 Bulo interesado, cuando en Chiva gobierna el PSOE.
#20
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Ante tanta demagogia, no estaría mal saber que esa fiesta local se hace con el PSOE al mando del Ayuntamiento.
#16
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Vas a dar más la turra que las víctimas, en cualquier noticia de Valencia.
Por lo visto, la única razón de enviar estas noticias, es para repetir tu comentario 1, recurrentemente.
#12
Arzak_
Circo para la chusma y para el populacho, no sea que les de por pensar y dejen de votarnos.
#6
Laro__
Una pregunta ¿Sería posible que los mozos se ataran la cuerda a sus pelotas o a las de Mazón?
#19
Destrozo
#17
tienes roto el sarcasmómetro
#13
Destrozo
Vaya foto, ya ha pasado tiempo desde la Dana para que limpien las calles de barro¿No?
#14
Mimaus
#13
se lo habrán gastado todo en toros.
#17
ansiet
#13
Eso no es barro, es tierra o arena que extienden para que el toro tenga más agarre en las pezuñas y arranque mejor, también para que corra más en algunas calles.
No me gustan estas fiestas para nada pero estoy rodeado de ellas como valenciano que soy.
Ya lo siento
#18
La_patata_española
*
Al leer en la entradilla "[...]
y la Peña Taurina retrasa media hora
[...]", mi cerebro lo ha autocompletado como "y la peña taurina retrasada".
#7
mariettica
Me pregunto sobre lo que merece esta gentuza...
#9
CharlesBrowson
pues ahi se les ven gozando, si es lo que quieren y esas son sus prioridades pues bueno, pero que luego que no esten con el ñiñi
#3
DayOfTheTentacle
Balsamo? Como lo aplique ya verás...
