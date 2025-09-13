Tommy Robinson encabeza la marcha de extrema derecha en Londres en contra de la inmigración masiva ilegal

Robinson, de 42 años y cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, ha promocionado la manifestación como un “festival de la libertad de expresión”, aunque en realidad se trata de la culminación de un verano de protestas contra la política migratoria del Gobierno británico. El activista ultraderechista niega que su movimiento sea racista o extremista y defiende, de palabra, la necesidad de “contrarrestar la ideología islamista no con violencia, sino con ideas mejores y democráticas”.