Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita. El edificio fue convento jerónimo, refugio imperial y palacio aristocrático hasta su derrumbe hace más de 50 años. Fue ermita y convento antes de ser un palacio. Toledo es una de esas ciudades que, aun conociendo su historia en profundidad, siempre tiene algún punto por descubrir. El Palacio de la Sisla, uno de los enclaves más misteriosos y desconocidos de la provincia, es uno de esos casos. Ubicado a las afueras de Toledo, ...