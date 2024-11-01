Con toga y en tu móvil: los 'jueces tuiteros' utilizan seudónimos en las redes para hacerse hueco en el debate político

"Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia". Sánchez ha levantado ampollas tanto en los partidos de la oposición como en la judicatura. El presidente ha recalcado que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, pero algunos magistrados han tomado la parte por el todo. Los ocho jueces conservadores más populares en X no solo opinan de legislación o sentencias, también critican abiertamente la amnistía, el independentismo o a "los corruptos afines a este Gobierno".