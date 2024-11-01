edición general
Con toga y en tu móvil: los 'jueces tuiteros' utilizan seudónimos en las redes para hacerse hueco en el debate político

"Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia". Sánchez ha levantado ampollas tanto en los partidos de la oposición como en la judicatura. El presidente ha recalcado que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, pero algunos magistrados han tomado la parte por el todo. Los ocho jueces conservadores más populares en X no solo opinan de legislación o sentencias, también critican abiertamente la amnistía, el independentismo o a "los corruptos afines a este Gobierno".

#1 osmond
Que digo yo que si Público estaría tan enfadado si los jueces alabaran las leyes discriminatorias de género.
Leyendo el artículo parece que lo que les molesta es que los jueces más populares sean conservadores y no el hecho de que opinen en las redes.
