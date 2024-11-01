Todo sobre Verifactu, el sistema de facturación de la Agencia Tributaria: qué es, a quién afecta y cuándo entra en vigor

La Agencia Tributaria tiene listo un nuevo sistema de facturación para PYMES y autónomos: Verifactu (oficialmente: VERI*FACTU), según el Real Decreto 1007/2003 y la Ley 11/2021 (Ley Antifraude). Define requisitos para sistemas de facturación de empresas y autónomos, para que cada factura siga un estándar y sea verificable por la administración. Verifactu obliga a los SIF (sistemas informáticos de facturación) a que cada factura emitida sea inalterable, segura y trazable; y enviará automáticamente todas las facturas a la Agencia Tributaria.
