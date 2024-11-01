edición general
Todo sobre Verifactu, el sistema de facturación de la Agencia Tributaria: qué es, a quién afecta y cuándo entra en vigor

La Agencia Tributaria tiene listo un nuevo sistema de facturación para PYMES y autónomos: Verifactu (oficialmente: VERI*FACTU), según el Real Decreto 1007/2003 y la Ley 11/2021 (Ley Antifraude). Define requisitos para sistemas de facturación de empresas y autónomos, para que cada factura siga un estándar y sea verificable por la administración. Verifactu obliga a los SIF (sistemas informáticos de facturación) a que cada factura emitida sea inalterable, segura y trazable; y enviará automáticamente todas las facturas a la Agencia Tributaria.

eltxoa #1 eltxoa
En Euskadistan ya disfrutamos de esto. Os va a encantar.

De todas forma para vosotros será más fácil. Ya fuimos nosotros los conejillos de indias.
#5 encurtido
#1 Llamado allí TicketBAI, es una idea similar pero con desarrollo completamente distinto. Las agencias forales no comparten con la AEAT ni la hora.
#2 aletmp
Señores, se acabó lo de pagar facturas sin IVA!
eltxoa #3 eltxoa
#2 Para nada. Si van sin iva no son facturas y nunca se dio cuenta de ellas a hacienda. Y ahora tampoco.
#4 aletmp
#3 Hacienda es la unica empresa publica que funciona bien en este pais. Ten en cuenta que otros proveedores usaran el mismo sistema y cuando vean que hay un descuadre de IVA importante... te mandan cartita
