edición general
6 meneos
53 clics
Todo acaba siendo un cangrejo. La paradoja evolutiva que los científicos aún no logran descifrar

Todo acaba siendo un cangrejo. La paradoja evolutiva que los científicos aún no logran descifrar

La evolución no tiene un destino marcado, pero a veces parece empecinada en repetir ciertos patrones. Uno de los más intrigantes es la carcinización: la tendencia de diferentes crustáceos a transformarse en criaturas con aspecto de cangrejo. El zoólogo británico L. A. Borradaile acuñó el término “carcinización” hace más de un siglo. Desde entonces, los estudios han identificado al menos cinco linajes independientes que llegaron, cada uno por su cuenta, a esa forma chata y endurecida. El fenómeno no es absoluto. También existe la decarcinización

| etiquetas: evolución , cangrejo
5 1 0 K 66 cultura
1 comentarios
5 1 0 K 66 cultura
#1 Katos *
Si hay convergencia evolutivas que lleven a ese morfotipo entonces es que esexitoso en términos evolutivos, y por lo tanto de descendencia. Que es justo lo que dice la evolución, no entiendo como puede ser esto una paradoja.

Homo carcinus esta cerca.
0 K 7

menéame