Todo acaba siendo un cangrejo. La paradoja evolutiva que los científicos aún no logran descifrar

La evolución no tiene un destino marcado, pero a veces parece empecinada en repetir ciertos patrones. Uno de los más intrigantes es la carcinización: la tendencia de diferentes crustáceos a transformarse en criaturas con aspecto de cangrejo. El zoólogo británico L. A. Borradaile acuñó el término “carcinización” hace más de un siglo. Desde entonces, los estudios han identificado al menos cinco linajes independientes que llegaron, cada uno por su cuenta, a esa forma chata y endurecida. El fenómeno no es absoluto. También existe la decarcinización