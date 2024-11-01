Todas las actuaciones filmadas y televisadas de Joy Division (1978-79) [Eng]  

El álbum debut de Joy Division, Unknown Pleasures, vendió solo 20.000 copias en su lanzamiento inicial, pero la camiseta con su portada —una imagen de ondas de radio emanando de un púlsar, tomada de una enciclopedia astronómica— se ha convertido desde hace mucho tiempo en un imperio semiótico-comercial. Esto habla de la vasta influencia subcultural de la banda, a pesar de que solo estuvieron activos de 1976 a 1980 . Cuando hablamos del género post-punk, nos referimos, en gran medida, a Joy Division y a los artistas a los que influyó.