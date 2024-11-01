Tócala otra vez, Gabinete: un libro revive el mito del rock castizo

El mordaz, pinturero y muy documentado Cómo perdimos Madrid (Ed. Sílex), del periodista musical Carlos H. Vázquez, no es un tratado de sociología, pero su tesis es que el declive de Gabinete Caligari discurrió paralelo a la transformación de Madrid en el final de siglo. Han desaparecido la mayoría de bares, tiendas de discos y salas de conciertos, y solo perviven algunos enclaves mentados en el libro que mantienen el mismo espíritu.
| etiquetas: música , gabinete galigari
A mi lo que me mola de Gabinete es la anécdota de Urritia cuando estaba en Ejecutivos, que despues del pelotazo de Mari Pili firmaron por no-se-que discografíca y cuando les pidieron temas todos respondieron que no tenían p* idea de música, de la de Mari Pili fue por potra. Cobraron lo acordado por firmar y a la puta calle