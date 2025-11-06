edición general
Los titulados en Medicina son los universitarios que más ganan, aunque solo el 2% tienen contrato indefinido

Si se analizan los datos por ámbitos y campos de estudio, se observan diferencias muy notables: Informática e Ingeniería, Industria y Construcción son los ámbitos con mayor índice de afiliación y de contratos indefinidos y destacan, junto con Salud y Servicios sociales, por tener las bases medias de cotización más elevadas. En el otro extremo, Artes y Humanidades es el ámbito con la menor tasa de afiliación media (63%) y una base media de cotización más baja (27.185 euros), mientras que Salud y servicios sociales destaca por la mayor temporalid

Olepoint #1 Olepoint
¿ En serio ? Yo pensaba que lo importante era que cada uno cumpliese bien su cometido, no entiendo a quien se hace médico para ganar más, bueno, sí, lo entiendo, y no me gusta, ni me gustaría caer en sus manos como paciente.
