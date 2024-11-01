edición general
1 meneos
21 clics

TIOBE Septiembre 2025: Perl recupera protagonismo

La popularidad de Perl podría estar aumentando porque Perl 5 se actualiza constantemente, pero la razón exacta de su auge es difícil de determinar.

| etiquetas: tiobe , lenguajes programación , perl
1 0 0 K 19 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 19 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno
Out of curiosity, alguien sigue usando Perl?
0 K 19

menéame