Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”

P. En la introducción de su último libro, Hell: In Search of a Christian Ecology afirma que el infierno en la Tierra es real. Culpa al petróleo, al cristianismo evangélico y a la supremacía blanca. R. Un fascista es alguien que está seguro de ser el bueno de la película. Pero ser una buena persona implica estar un poco preocupado por si en realidad resulta que eres el malo. (Visible en modo lector)
| etiquetas: timothy , morton , activista , estados unidos , campo , concentración
Pero por si acaso he adjuntado otro link
CC #3 #5
Vete a pasear.
#11 Llámame justiciero, si quieres
Eres tan especial, que te crees que tú opinión vale más que que diga la administración...
Que la noticia masajea el sesgo mayoritario?, pa'lante!
A lo mejor se va camino de ello, pero todavía no
No es Corea del Norte