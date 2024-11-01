Tila: propiedades, beneficios, cómo preparar el té y contraindicaciones

El consumo de té de tila está ampliamente difundido gracias a sus propiedades medicinales. Por ello, seguramente, alguna vez te han recomendado el té de tila para sanar algunos malestares y, también, muy posiblemente en algún momento lo has probado. Algunas de las propiedades de la tila son sedantes suaves, hipotensoras, diuréticas y antisépticas.
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Si tienes la tripa de aquella manera manzanilla va bien o la tila para bajar el diapasón, te ayuda a dormir.
Valen como truquis para algunas cosas, pero no se cura el cáncer comiendo mandarina. Y uno de los mejores inventos del ser humano es el antibiótico.