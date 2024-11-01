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Tila: propiedades, beneficios, cómo preparar el té y contraindicaciones

Tila: propiedades, beneficios, cómo preparar el té y contraindicaciones

El consumo de té de tila está ampliamente difundido gracias a sus propiedades medicinales. Por ello, seguramente, alguna vez te han recomendado el té de tila para sanar algunos malestares y, también, muy posiblemente en algún momento lo has probado. Algunas de las propiedades de la tila son sedantes suaves, hipotensoras, diuréticas y antisépticas.

| etiquetas: tila , propiedades , infusiones
4 0 0 K 98 Horticultura
8 comentarios
4 0 0 K 98 Horticultura
Dakaira #1 Dakaira
A quien le interese, que veo a mucha peña nerviosa....
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 ¿No tienes algo más fuerte? :shit:
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Dakaira #3 Dakaira
#2 pues un bozal y que les de el aire, pero no creo que se lo tomen bien :hug:
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Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#3 La tila como relajante está sobrevalorada. Ya lo demostró César Millán, una hostia en el morro a tiempo es 10 veces más efectiva que 2 tazas de esa infusión
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Dakaira #7 Dakaira
#6 ye lo que hay... Como la opción de cesar Millán no puedo, recomiendo...
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josde #8 josde
#2 Tila doble.
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Dakaira #5 Dakaira
bueno, hay que separar el grano de la paja...
Si tienes la tripa de aquella manera manzanilla va bien o la tila para bajar el diapasón, te ayuda a dormir.

Valen como truquis para algunas cosas, pero no se cura el cáncer comiendo mandarina. Y uno de los mejores inventos del ser humano es el antibiótico.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Poco futuro le veo a la noticia. En este sitio no suelen gustar los remedios naturales frente a la farmacopea moderna.
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menéame