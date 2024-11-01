edición general
TikTok: Trump postula a su hijo Barron para un alto cargo tras afirmar que usuarios le “deben mucho” por salvar la plataforma en EE. UU

“Los jóvenes constituyen la abrumadora mayoría de usuarios de TikTok”, dijo Advent al periódico británico Daily Mail, y continuó: “Tengo la esperanza de que el presidente Trump considere postular a su hijo Barron, y tal vez a otros jóvenes estadounidenses, para formar parte de la junta de TikTok, para ayudar a garantizar que siga siendo una aplicación atractiva para los jóvenes”.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Barron que junto con Loudon buscaron el voto incel para Trump…

Imaginar el estercolero que se va a convertir TikTok (más)
themarquesito #2 themarquesito *
Otra forma de congraciarse con la administración Trump, en esta caso a sugerencia del propio Trump: puestazo para el hijo pequeño, probablemente con sueldo de 7 cifras y acciones.
#3 Suleiman
Aquí el tema de parientes y amigos enchufados da igual.... Va a poner a toda la familia Monster a dirigir el país,cmenuda vergüenza. Y lo peor de todo es que les parece bien y tragan con todo.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 Que las teocracias no se hacen mediante procedimientos democráticos.
