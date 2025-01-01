edición general
¿Qué tienen en común los cristianos evangélicos con Israel?

¿Qué tienen en común los cristianos evangélicos con Israel?  

¿Por qué los cristianos evangélicos apoyan a Israel? Hablamos con Claudia Dary Fuentes, antropóloga social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para contarte qué es el sionismo cristiano y cómo impacta políticamente en la postura de algunos países latinoamericanos que apoyan a Israel.

Supercinexin
Todos son fascistas sedientos de sangre humana. A partir de ahí, de momento se llevan guay, mientras haya sangre de otros. Cuando se queden sin otros, se masacrarán entre ellos.

Bifaz
Muchos no se dan cuenta que sin la ayuda de los cristianos sionistas, Israel no tendrían tanta influencia y apoyo desde USA. Hay alrededor de 7 millones de judíos en USA, un 2% de una población total de 350 millones de estadounidenses; sin embargo, un 23% de la población adulta son cristianos evangélicos.

soberao
#1 El problema es que se confunde judio con "originario" de Oriente Medio, cuando la mayor parte de Israel son colonos de Europa del Este y de otros sitios
Es como hacerte budista en España, que no implica que ahora eres asiático.

MoñecoTeDrapo
#11 otro problema es que se confunde judio, sionista e israelí.
Entre los mismos comentarios de esta noticia los hay contra la religión judía, por ejemplo y con votos positivos.

traviesvs_maximvs
Fui unos años (me llevaron) a una iglesia evangelica y la pedrada que tienen con Israel no es ni medio normal. Encima ahora con la nueva hornada de fieles venidos de Sudamérica, que traen una versión más hardcore del evangelismo, aquello tiene que ser la ostia en verso.

themarquesito
#3 En general, hay muchas denominaciones religiosas emparentadas con las enseñanzas de William Miller, y todas ansían el fin del mundo y segunda venida de Cristo.
Están como regaderas.

traviesvs_maximvs
#9 es cierto que hablaban siempre de la próxima venida de Cristo como algo inmediato, inevitable y diría que hasta deseable.

Añado que nunca me cuadró lo de los 144.000 elegidos en la Gran Tribulación, teniendo en cuenta la cantidad de cristianos que debía haber en el mundo. Una pena no haber planteado esa cuestión en la escuela dominical.

Cosas que de ver y oir toda la vida las terminas normalizando pero cuando las analizas desde fuera son todo un despropósito, como cuando alguno se ponía a hablar en lenguas en un estado de éxtasis mientras el resto rezaba en alto. Menudo aquelarre era aquello. Putos fanatismos.

mcfgdbbn3
#13: lo de los 144.000 elegidos en la Gran Tribulación

Ríete del ratio de las oposiciones para Correos con unas 44 personas por cada puesto: xD
www.ceac.es/blog/oposiciones/gente-presenta-correos

En fin, Dios es todopoderoso, pero luego solo puede hacer 144 000 plazas. Y que conste que soy cristiano, pero este tipo de payasadas me parecen estúpidas. Supongo que tengan un contador de confesiones para no pasarse de 490. :palm:

brandao
#3 no son mas que la secta favorita de los yankis en sudamérica, creada a golpe de millonada para hacerle la contra al cristianismo de base y aborregar a la gente en torno a sus intereses con ideología neocon.
Lo he dicho así sin hacer memoria pero vamos es lo primero que sale en Wikipedia, de esto habrá literatura para rato

es.wikipedia.org/wiki/Influencia_política_del_evangelismo_en_América
Los grupos misioneros protestantes, principalmente del Movimiento

…   » ver todo el comentario

Antipalancas21
Son las dos unas "religiones" donde predomina el fascismo.

Apotropeo
Todas las religiones son igual de buenas, por eso deberían de estar prohibidas.
:troll:

asola33
#5 Los musulmanes radicales, los católicos radicales...Los hinduistas también tenian un aspecto new age y guay pero ahora se estan destapando como mas sionistas y fascistas que nadie. Los budistas presumen de ser los únicos que no han basado ninguna guerra en su religión, pero también estan realizando limpiezas etnicas en Mianmar y otros...
En realidad lo llevamos en los genes... Los que no son así, han desaparecido, masacrados, en el camino de la evolución

Castigadordepagascalers
En España deberíamos aplastar a los soplapollas de bocs, por el bien de la humanidad y de la biosfera. {0x1f44d}

mcfgdbbn3
#6: Y por bien de España, que van de patriotas pero NO lo son.

Shibuya
Les encanta someter a la gente con la religión.

Asimismov
Que esperan el segundo advenimiento de Cristo que suponen que coincidarà con el primer Mesiah para los hebreos y que será muy pronto pues ya se ha formado el gran Estado de Palestina Ocupada (lsrael pata ellos)

La derivada de este advenimiento es que hay que abandonar el futuro ya que todos moriremos y solo Dios salvará a los suyos, pensamiento propio de Reagan y de Karol Wojtyła

tierramar
Son voto de derechas, por lo que el PP y VOX están trayéndolos a España, con subvenciones y ayudas; Ayuso está en Miami porque pretende convertir Madird en la Miami europea . Las ultimas elecciones Ayuso las gano gracias al voto latino

CharlesBrowson
el efialtes del cristianismo pagado por los judios


