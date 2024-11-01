¿Tiene usted un inconsciente fascista?

El fascismo no es solo un fenómeno histórico, sino una manifestación de lo que he denominado «fracaso de la inteligencia social». Se centra en cómo las emociones colectivas y la renuncia a la responsabilidad individual permiten el auge de sistemas autoritarios. Hay que relacionar el éxito de los regímenes fascistas con una actitud pasiva de la sociedad, con una “pereza democrática”. El fascismo prospera cuando el ciudadano prefiere delegar su libertad y responsabilidad en un «líder salvador» para que le solucione los problemas, evitando así...
| etiquetas: filosofia , psicologia , fascismo , politica
- Iosu Expósito.
"Anti individualista, la concepción fascista de la vida destaca la importancia del Estado y acepta el individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado"
Si eres anti-individualista y crees que los intereses del estado están por encima de los de los individuos, probablemente seas fascista y no lo sabes. El fascismo es un tipo de colectivismo.
Su amigo Hitler, del mismo modo, pasó a manos privadas muchas actividades del Estado y de hecho se benefició el NSDAP enormemente de las grandes sumas de dinero que las grandes familias industrialistas alemanas le metían cuando, de hecho, estaba efectivamente en bancarrota:… » ver todo el comentario