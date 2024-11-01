edición general
2 meneos
21 clics

¿Tiene usted un inconsciente fascista?

El fascismo no es solo un fenómeno histórico, sino una manifestación de lo que he denominado «fracaso de la inteligencia social». Se centra en cómo las emociones colectivas y la renuncia a la responsabilidad individual permiten el auge de sistemas autoritarios. Hay que relacionar el éxito de los regímenes fascistas con una actitud pasiva de la sociedad, con una “pereza democrática”. El fascismo prospera cuando el ciudadano prefiere delegar su libertad y responsabilidad en un «líder salvador» para que le solucione los problemas, evitando así...

| etiquetas: filosofia , psicologia , fascismo , politica
1 1 0 K 19 cultura
6 comentarios
1 1 0 K 19 cultura
Supercinexin #4 Supercinexin
"Todos somos nazis en un sentido o en otro, pero no queremos reconocerlo."

- Iosu Expósito.
0 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... el esfuerzo que requiere la deliberación democrática. Se podría describir el fascismo como un sistema que moviliza pasiones primarias (miedo, odio, orgullo nacionalista) para anular el pensamiento crítico. El antídoto es la «inteligencia crítica», la única capaz de frenar el dogmatismo y la sumisión...
0 K 14
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
en Españita siempre hemos sido muy sometibles, nos han gustado los mesianismos de todo tipo. flojera que da tener juicio propio, juicio crítico de las cosas
0 K 14
Findeton #3 Findeton *
Recordemos qué escribió Mussolini, el creador del fascismo, en su libro "La doctrina del Fascismo":

"Anti individualista, la concepción fascista de la vida destaca la importancia del Estado y acepta el individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado"

Si eres anti-individualista y crees que los intereses del estado están por encima de los de los individuos, probablemente seas fascista y no lo sabes. El fascismo es un tipo de colectivismo.
0 K 9
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Mussolini fue el primero que empezó con privatizaciones de actividades del Estado a gran escala: www.jstor.org/stable/24232431

Su amigo Hitler, del mismo modo, pasó a manos privadas muchas actividades del Estado y de hecho se benefició el NSDAP enormemente de las grandes sumas de dinero que las grandes familias industrialistas alemanas le metían cuando, de hecho, estaba efectivamente en bancarrota:…   » ver todo el comentario
1 K 26
Findeton #6 Findeton
#5 Eso no eran privatizaciones, porque el Estado (Mussolini y Hitler) controlaban esas empresas. Esas empresas no eran libres de hacer lo que quisieran y seguían siendo estatales en todos los aspectos excepto sobre el papel. Como por ejemplo pasa hoy en día con la banca, que es en realidad parte del estado.
0 K 9

menéame