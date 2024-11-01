They Tried to Bury Us - Clare Sands

«They Tried to Bury Us» es la primera canción del próximo álbum de Clare Sands, que lleva el mismo título. El vídeo, rodado en Beann Mhadagáin (Cave Hill) en Belfast, en el condado de Antrim —un lugar emblemático e histórico donde los United Irishmen solían celebrar sus reuniones para la rebelión irlandesa—, ha sido dirigido y filmado por las hermanas gemelas Kasia y Liadain Kaminska. En él aparece Mustafa Al-Saidi, fundador de Belfast Dabke, quien aprendió de su padre, Osama. Osama murió trágicamente en un ataque aéreo israelí en Gaza en agosto de 2025, junto con el hermano de Mustafa, Yousef.



Mustafa sigue cumpliendo la promesa que le hizo a su padre de utilizar la danza Dabke para transmitir su mensaje de que los palestinos son un pueblo orgulloso que ama la vida.