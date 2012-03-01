Theodore Herzl y su amor a Wagner

Wagner era un antisemita declarado, autor de frases terribles y criminales que hablan con elocuencia del espíritu racista y discriminador de los intelectuales alemanes y eurocéntricos del siglo XIX. Lo que ningún sionista de hoy podría llegar a soñar en su pesadilla más atroz, es que el flamante Segundo Congreso Sionista, inaugurado en Basilea (Suiza), el 28 de agosto de 1898, se inició con los acordes de la obertura de Tannhäuser de Wagner. La obsesión de Theodore Herzl,"padre del sionismo", por Richard Wagner y Tannhäuser mientras escribía...