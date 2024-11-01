The Verge: Grammarly está utilizando nuestras identidades sin permiso  

La función IA de «revisión experta» de Grammarly [servicio de revisión de textos] ofrece a los usuarios consejos de redacción «inspirados» en expertos en la materia, incluidos profesores recientemente fallecidos, según informó Wired el miércoles. Cuando probé la función por mí mismo, encontré algunos expertos que me sorprendieron por una razón diferente: uno de ellos era mi jefe. Los comentarios generados por la IA incluían comentarios que parecían ser del editor jefe de The Verge, Nilay Patel, así como del editor general David Pierce y los…