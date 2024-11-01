edición general
The Rolling Stones - You Can’t Always Get What You Want- Directo tv BBC en The Rolling Stones Rock and Roll Circus 1968  

Grabado en directo en Londres en 1968, The Rolling Stones Rock and Roll Circus se concibió originalmente como un especial de televisión de la BBC. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg, se centra en la formación original de The Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman (con Nicky Hopkins y Rocky Dijon). El programa también incluye actuaciones extraordinarias de The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Yoko Ono y The Dirty Mac.

Djangology
La legendaria actuación de los Who en el mismo concierto.
youtu.be/RJv2-_--EY4?si=GmpgKSOgDS6aXXcw
