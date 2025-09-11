edición general
Un testigo del asesinato de Charlie Kirk graba al posible tirador

Un testigo del asesinato de Charlie Kirk graba al posible tirador  

El vídeo abre una nueva pista para la investigación de la muerte del comentarista conservador aliado de Trump

cocolisto #11 cocolisto
Se ve un bulto que podía ser incluso un guardia,policía o cristalero,vaya usted a saber.
1
Rayder #14 Rayder
Circula un video dónde un asistente lo graba ya en el techo en posición con anterioridad al disparo, algo similar a lo que vimos con Trump.
0
The_real_deal #13 The_real_deal
El sujeto le dio un pepinazo en el cuello desde 180metros y aun no lo encuentran. Militar o exmilitar seguro.
0
Malinke #1 Malinke
No demos pistas. :troll:
0
Sandilo #7 Sandilo
A nadie sorprende la radicalidad de una izquierda cada vez más violenta que justifica disparar a quien no piense como ellos.
5
#9 omega7767
#7 ¿se sabe quien fue el asesino para decir que era de izquierda?
0
Dragstat #12 Dragstat *
#7 Como indica #9, espera al menos que se sepa quién lo ha hecho y por qué. Seguramente tiene más papeletas de ser de ultraderecha desencantado que de izquierdas. Por ejemplo Mangione no es un radical de izquierdas aunque te lo parezca.
0
The_real_deal #10 The_real_deal
#7 hundir el open arms
0
powernergia #3 powernergia
#2 No hay superioridad moral de la izquierda, ya desde Jesús Gil.
0
Bhuvaya #4 Bhuvaya
#2 en tu cabeza suena espectacular xD xD xD
4
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Me encanta.

Te inventas una frase (lo de la medallita), y de ella sacas conclusiones como si fuese una verdad objetiva (lo de la superioridad moral).
3
Dragstat #6 Dragstat
#2 " la superioridad moral de la que hacen gala ciertos sectores políticos ha quedado hecha añicos"

Superioridad moral no significa ni siquiera ser moralmente correcto, simplemente significa que moralmente eres superior al que te comparas.
2
Sandevil #8 Sandevil
#2 cree el ladrón...
1

