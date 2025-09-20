El tesoro de los galeones de Rande y sus barcos con ruedas, los dos grandes fracasos de Ernest Bazin, el mayor inventor francés de todos los tiempos

La segunda mitad del siglo XIX fue una época de revolución en la ingeniería naval. El auge de los viajes trasatlánticos provocó una búsqueda imparable de diseños más rápidos a través de nuevas formas del casco, nuevos materiales como el acero o nuevas formas de propulsión como la hélice. Para que algunos de ellos fueran exitosos, muchos tuvieron que fracasar. Y este es un caso de los últimos. Ernest Bazin, “el Edison francés”, desarrolló a finales de siglo un concepto revolucionario de buque rodante.