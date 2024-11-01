edición general
El tesoro enterrado de Baltimore [Eng]

Dos niños pobres que encuentran accidentalmente un tesoro [...] La KGC era una organización oscura y casi militar de antiguos confederados que amasaron enormes cantidades de dinero con la esperanza de establecer un "círculo dorado" de países esclavistas en el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Cuenta la leyenda que la KGC ocultó gran parte de su botín en diversos lugares de Estados Unidos y Canadá. La casa de Baltimore donde Henry y Theodore encontraron el oro perteneció al capitán John J. Mattison, traficante de esclavos

themarquesito #1 themarquesito
Cómo no, el viejo principio legal de "finders keepers, losers weepers"
