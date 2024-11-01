edición general
Teruel mostrará su repulsa por la presencia del Maccabi-Tel Aviv

Teruel con Palestina impulsa unas amplias jornadas que tendrán lugar los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Este sábado se celebrará la presentación y una charla en el CSA A Ixena con Jaldía Abubakra, Andrea García Cisneros y Esmeralda Sierra. El domingo se realizará una manifestación que saldrá a las 12:00 desde la Plaza del Torico. Además, se han convocado concentraciones frente al Pabellón Los Planos durante la celebración de los partidos de la Challenge Cup de Voleibol que enfrentan al Maccabi y al Pamesa Teruel. Finalmente, la Subdelegac

traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs *
#_4 Los apestosos seguidores del Maccabi de Tel Aviv boicotearon el minuto de silencio por los muertos en la Dana así que todos ellos pueden irse en fila india a tomar por culo.

www.instagram.com/reel/DCHTZ_tJUIV/?igsh=b2JtZXB0dnVoYWRl
javibaz #1 javibaz
Israel prohíbe la entrada a su país de múltiples europarlamentarios pero europa les abre las puertas y pone protección a los equipos genocidas. :palm: :palm: :palm:
Kachemiro #12 Kachemiro *
(mensaje para strike 5000. me cuelgo de #8 ) la aficion del maccabi saboteó el minuto de silencio por las victimas de la DANA de valencia en Amsterdam y tiene entre sus jugadores a soldados del ejercito israeli que participan el el genocidio de Gaza.
3 K 45
#3 Jotax
El doble rasero como siempre. Los equipos rusos fueron expulsados de la Euroliga
rojelio #2 rojelio *
La alcaldesa tildó de "violentas" las movilizaciones realizadas durante el boicot a La Vuelta, siguiendo la estrategia de criminalización ya iniciada por Ayuso, Abascal o Feijóo. Y añadió, en un tono propio del patriotismo de pulserita: “Dicen que quieren boicotear al deporte israelí, y lo que nos estamos encontrando es que a quien están boicoteando es al deporte español”.

Pues si el deporte español se calla ante el genocido, igual también hay que hacerle boicot...
security_incident #13 security_incident
#8 Da igual. Como si estuvieran todos en contra. Si sancionar el deporte de un país (por mucho que hablemos de instituciones privadas) es válido como represalia contra una acción militar ilegal, tiene que ser valido contra todos los países que cometen acciones militares ilegales incluidos USA e Israel.
strike5000 #4 strike5000
El Maccabi-Tel Aviv es un club de fútbol particular. No es la selección israelí, que representa al Estado (que no al Gobierno) de Israel. Boicotear a un particular por su nacionalidad está fuera de lugar. Es como vandalizar sinagogas o atacar comercios regentados por israelíes sólo por ser israelíes.
#8 Jodere
#4 Pero cuantos de ese club apoyaran el genocidio que esta cometiendo sus país.
security_incident #9 security_incident
#4 El Spartak de Moscú también es un equipo particular. Abramovich también era un particular. Medvedev también es un tenista particular. Y así.
alcama #11 alcama
¿ No lo sabes? ¿Estas pidiendo el boicot sin saber ese dato?
javibaz #5 javibaz *
con los rusos, eso que dices no valía por lo visto.
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Espero que les reciban como se merecen.
yende #6 yende
Siempre es mejor que genocidiar Palestinos solo por ser Palestinos.
