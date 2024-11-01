Teruel mostrará su repulsa por la presencia del Maccabi-Tel Aviv

Teruel con Palestina impulsa unas amplias jornadas que tendrán lugar los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Este sábado se celebrará la presentación y una charla en el CSA A Ixena con Jaldía Abubakra, Andrea García Cisneros y Esmeralda Sierra. El domingo se realizará una manifestación que saldrá a las 12:00 desde la Plaza del Torico. Además, se han convocado concentraciones frente al Pabellón Los Planos durante la celebración de los partidos de la Challenge Cup de Voleibol que enfrentan al Maccabi y al Pamesa Teruel. Finalmente, la Subdelegac