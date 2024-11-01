“Tengo mucho miedo”: el pánico sembrado por el ICE con asesinatos en plena calle, persecuciones a inocentes y rastreos en redes sociales

Son los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis. Es la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo. Como es también la persecución por las calles de St. Paul —ciudad gemela de Minneapolis— de Christian Salamanca, un hombre de origen colombiano con visado válido, un caso de asilo pendiente y permiso de trabajo sin antecedentes penales. Y todo mientras la Administración Trump insiste en estar tras “lo peor de lo peor”.