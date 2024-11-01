Tenerife se prepara para el mayor simulacro de una erupción volcánica hasta la fecha

El Cabildo de Tenerife ultima los preparativos del simulacro que va a realizar con el fin de supervisar su estrategia de riesgo volcánico. El 26 de septiembre, los residentes en toda la isla recibirán un mensaje a a través de la plataforma ES-Alert anunciado la erupción al pasar la isla 'semáforo rojo'.La elección de Garachico como escenario principal no es casual ya que el noroeste de la isla es la zona de mayor riesgo volcánico.Involcan descarta una erupción inminente en la isla pero insta a estar preparados porque llegará “antes o después”