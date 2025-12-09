edición general
El Templo Satánico instala una exposición navideña frente al Capitolio del Estado de New Hampshire (Eng)

La exposición navideña del Templo Satánico en la plaza municipal de Concord presenta un pentagrama rodeado por una corona adornada con lilas, en homenaje a Sol Invictus, junto con otras exposiciones navideñas. Sol Invictus es una «celebración de no dejarse vencer por la superstición y ser coherente en la búsqueda y el intercambio de conocimientos», según el sitio web del grupo.

Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
El único problema que tiene esta asociación es llamarse "satanico" es como llamar igualdad al feminismo...
además "satanico" creen en Dios fervientemente tanto que están en contra.

Algo falla en el nombre...
