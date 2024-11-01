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Los "Templarios" nazis de Palestina: La increíble historia de la secta alemana que adoró a Hitler en Tierra Santa

Los "Templarios" nazis de Palestina: La increíble historia de la secta alemana que adoró a Hitler en Tierra Santa

Pocas imágenes en la historia resultan tan contradictorias y perturbadoras como la visión de ciudadanos alemanes intercambiando el saludo nazi y luciendo la esvástica en las calles de Jerusalén o Jaffa. Sin embargo, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, este fue un fenómeno real protagonizado por los "Templers", una secta protestante que pasó de esperar la llegada del Mesías a abrazar fervientemente el ideario de Adolf Hitler en el corazón del futuro Estado de Israel.

| etiquetas: templarios , nazis , secta , tierra santa
8 2 0 K 95 cultura
1 comentarios
8 2 0 K 95 cultura
juliusK #1 juliusK
Sorprende mucho que un par de alucinados protestantes milenaristas fundasen una organización en Palestina que se llamase Templarios y el nombre no hiciese referencia a la recuperación del Templo de Salomón que, creo recordar, era la razón de ser de los templarios originales sino a sus "templos" personales. Y también sorprende que no se mencionen las negociaciones sionistas (Acuerdo de Haavara) con lo nazis y con los reales dueños del territorio en la época, los Hijos de la Gran…   » ver todo el comentario
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