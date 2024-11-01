Los "Templarios" nazis de Palestina: La increíble historia de la secta alemana que adoró a Hitler en Tierra Santa

Pocas imágenes en la historia resultan tan contradictorias y perturbadoras como la visión de ciudadanos alemanes intercambiando el saludo nazi y luciendo la esvástica en las calles de Jerusalén o Jaffa. Sin embargo, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, este fue un fenómeno real protagonizado por los "Templers", una secta protestante que pasó de esperar la llegada del Mesías a abrazar fervientemente el ideario de Adolf Hitler en el corazón del futuro Estado de Israel.