El telescopio Hubble ha fotografiado el chivito de Drácula  

El Telescopio Espacial Hubble ha captado la imagen del disco protoplanetario más grande jamás observado alrededor de una estrella joven. Este colosal disco, que alcanza casi 400.000 millones de millas de extensión, es unas 40 veces mayor que el diámetro de nuestro sistema solar. Desde la perspectiva terrestre, aparece inclinado casi de canto, lo que le da la apariencia curiosa de una hamburguesa oscura y polvorienta. Se encuentra a aproximadamente 1.000 años luz de la Tierra y ha sido catalogado como IRAS 23077+6707 o Chivito de Drácula.