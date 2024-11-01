El telégrafo óptico y la conciencia nacional francesa

El primer sistema de telegrafía apareció con el telégrafo óptico de Claude Chappe, desarrollado en plena Revolución Francesa. Y a pesar de que se lo ha orillado como una innovación tecnológica secundaria en el agitado panorama político francés de la época, tuvo un papel determinante en el desarrollo y crecimiento de la capacidad militar, la económica y especialmente en la construcción de una conciencia nacional emergente que sería referente de la Modernidad.