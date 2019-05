Telefónica está revisando la orden de bloqueo a Huawei

Según hemos publicado esta mañana, los operadores españoles dudan sobre los móviles y el 5G de Huawei. La tormenta no ha hecho más que empezar y ahora tenemos la primera postura oficial de una operadora, y no de una cualquiera. Telefónica ha confirmado que está revisando la orden de Estados Unidos de bloquear a la empresa china Huawei. La operadora quiere entender todos los detalles e implicaciones para sus clientes ante de tomar una decisión, pero la cosa no pinta demasiado bien para los intereses del gigante asiático.