edición general
4 meneos
7 clics
Telefónica deja de cotizar en la bolsa de Estados Unidos tras 40 años

Telefónica deja de cotizar en la bolsa de Estados Unidos tras 40 años

La operadora confirma la decisión para poder centrar sus esfuerzos en la bolsa española

| etiquetas: telefónica , deja , cotizar , bolsa , estados , unidos , wall street
4 0 0 K 56 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
#1 cybermon *
la cablera timofónica solo "tenía éxito" mientras no tenía competencia...
0 K 20

menéame