La tecnología de espionaje de la guerra fría que usamos todos [ENG]

En 1945, la URSS regaló al embajador estadounidense en Moscú una talla en madera del sello del presidente. Este regalo, conocido posteriomente como "the thing", funcionaba como un micrófono espía y pasó siete años sin ser detectado porque no tenía ninguna fuente de energía en su interior que lo delatase. "The thing" se activaba con una señal de radio que recibía desde el exterior de la embajada, y usaba la energía de esta misma señal para transmitir la conversación.