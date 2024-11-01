edición general
Tchaikovsky tenía miedo de que se le cayese la cabeza

El compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky es universalmente admirado por su intensidad emocional, sus melodías inolvidables y su capacidad para transmitir tormento, nostalgia y euforia en igual medida. Es menos conocido que era un hombre profundamente ansioso, hipocondríaco y aquejado de variadas fobias. Una de las más conocidas —y extrañas— fue su terror irracional a que su cabeza se desprendiera literalmente del cuerpo, hasta el punto de que muchas veces se la sujetaba con una mano mientras dirigía la orquesta.

