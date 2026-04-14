El TC sentencia por unanimidad que el Congreso violó los derechos del PP al ampliar 71 veces el trámite de enmiendas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad amparar al Partido Popular y considerar que la mesa del Congreso de los Diputados violó el derecho al ejercicio del cargo de los diputados de esta formación por prorrogar 71 veces el trámite de enmiendas de una proposición de ley sin proporcionar ninguna justificación para ello. La reiteración de prórrogas no se justificó y los populares recurrieron al considerarla una estrategia de bloqueo parlamentario para impedir el avance de la iniciativa legislativa.