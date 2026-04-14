El TC sentencia por unanimidad que el Congreso violó los derechos del PP al ampliar 71 veces el trámite de enmiendas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad amparar al Partido Popular y considerar que la mesa del Congreso de los Diputados violó el derecho al ejercicio del cargo de los diputados de esta formación por prorrogar 71 veces el trámite de enmiendas de una proposición de ley sin proporcionar ninguna justificación para ello. La reiteración de prórrogas no se justificó y los populares recurrieron al considerarla una estrategia de bloqueo parlamentario para impedir el avance de la iniciativa legislativa.
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Tiempo al tiempo.
Cuando entran otras valoraciones más subjetivas, como en el caso del ex-FGE o el del asunto de los ERE en Andalucía o si M. Rajoy se fue de rositas, ya sí podemos decir que si Perro o si es que el comando mafioso pepero.
Bueno, hay que leerlo en modo lectura, pero básicamente al parecer las prorrogas se debían a que era un decreto-ley por el covid. Aquí ya cada uno entrará en valorar si fue necesario o si, como el tiempo ha demostrado, el PP habría sido unos putos judas asquerosos y malvados y habrían puesto todos los palos posibles para matar a aún más personas a ver si conseguían tirar el gobierno.
También esto es curioso:
Al acordarse por la Mesa de la Cámara la prórroga
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