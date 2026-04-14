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El TC sentencia por unanimidad que el Congreso violó los derechos del PP al ampliar 71 veces el trámite de enmiendas

El TC sentencia por unanimidad que el Congreso violó los derechos del PP al ampliar 71 veces el trámite de enmiendas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad amparar al Partido Popular y considerar que la mesa del Congreso de los Diputados violó el derecho al ejercicio del cargo de los diputados de esta formación por prorrogar 71 veces el trámite de enmiendas de una proposición de ley sin proporcionar ninguna justificación para ello. La reiteración de prórrogas no se justificó y los populares recurrieron al considerarla una estrategia de bloqueo parlamentario para impedir el avance de la iniciativa legislativa.

| etiquetas: constitucional , sentencia , mesa del congreso , armengol
7 1 0 K 85 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 85 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
Me parece bien ... ojo que ahora es el TC; en unos días cuando declaren que la sentencia del FG fue un abuso dirán el Tribunal ese que actúa al mandato del Perro Xchanches.

Tiempo al tiempo.
4 K 59
#3 Martillo_de_Herejes
#2 No creo que sea el mismo caso, y me explico: cuando se prorroga el trámite de enmiendas 71 veces sin proporcionar una sola justificación para ello (siquiera una mínima justificación) se vulnera un derecho fundamental.... imagina que la mesa del congreso lo hubiese justificado diciendo que hay otras cuestiones más urgentes (por ejemplo); ahí el TC podría haber jugado con esa justificación y no amparar el recurso con el argumento de que ese órgano (la Mesa) dispone de una amplia discrecionalidad.

Cuando entran otras valoraciones más subjetivas, como en el caso del ex-FGE o el del asunto de los ERE en Andalucía o si M. Rajoy se fue de rositas, ya sí podemos decir que si Perro o si es que el comando mafioso pepero.
1 K 18
#1 Pitchford
Sin entrar en el fondo del asunto, enhorabuena al Tribunal Constitucional por ver unánimemente un asunto como es y no como les dictan sus nombradores.
1 K 28
Andreham #4 Andreham
¿Prorrogar 71 veces? :-O

Bueno, hay que leerlo en modo lectura, pero básicamente al parecer las prorrogas se debían a que era un decreto-ley por el covid. Aquí ya cada uno entrará en valorar si fue necesario o si, como el tiempo ha demostrado, el PP habría sido unos putos judas asquerosos y malvados y habrían puesto todos los palos posibles para matar a aún más personas a ver si conseguían tirar el gobierno.

También esto es curioso:

Al acordarse por la Mesa de la Cámara la prórroga

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menéame