La tauromaquia la pagas tú (aunque no te guste)

No hay nada menos liberal que dedicar recursos públicos a la tauromaquia. Hablan los datos del Ministerio de Cultura: En el histórico 2007-2017, expresado en porcentajes, los festejos que se celebran en cosos taurinos han descendido un 57,5%, a pesar de tener ciertos “favores” de la administración pública (rebaja de los cánones de las plazas de toros, cesiones gratuitas, etc). En 2017, por ejemplo, de los 1.733 cosos taurinos existentes, solo se utilizaron 415; un 76% no acogió ninguna corrida, según datos de AVATMA.